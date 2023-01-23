『マキタ ミニ生垣バリカン 電源コード式 刈込幅260mm/切断径10mm MUH2601【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 12時 03分に出品され04月13日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,644円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マキタ ミニ生垣バリカン 電源コード式 刈込幅260mm/切断径10mm MUH2601



【商品説明】

・AC100V式 消費電力80W

・ヤニが付きにくい特殊コーティング刃仕様

・刈り取った枝葉をキャッチ。「チップレシーバ」付

・刈込幅260mm。最大切断径10mm

・誤作動を防ぐロックオフスイッチ付

・軽くて使いやすい低騒音のミニ生垣バリカン

・通電状態の確認ができる「通電ランプ」付



【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 2.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。