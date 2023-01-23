『エトニーズ スニーカー JOSLIN BLACK 24.0 cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 18時 23分に出品され03月10日 18時 23分に終了予定です。即決価格は8,644円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エトニーズ スニーカー JOSLIN BLACK 24.0 cm
【商品説明】
・ソール素材または裏地: ゴム
・ヒールのタイプ: フラット
・ヒールの高さ: 2.6 cm
・メイン素材: スエード100%。
・耐水性能なし
・表地: スエードと合成素材。
・靴幅: Medium
【サイズ】
高さ : 9.91 cm
横幅 : 18.03 cm
奥行 : 26.42 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8644円
951 入札履歴
終了
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