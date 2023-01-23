『ドムドムハンバーガー リュックサック バンジーコードリュック３０L レッド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 12時 03分に出品され04月04日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,643円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドムドムハンバーガー リュックサック バンジーコードリュック３０L レッド



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ50cmxヨコ30cmxマチ16cm

・ポケットの数:8(外側4/内側4)

・収納可能サイズ: 21~30L

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 53.29 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ドムドムハンバーガー

リュックサック

バンジーコードリュック３０L

レッド