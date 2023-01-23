『ドムドムハンバーガー リュックサック バンジーコードリュック３０L レッド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 12時 03分に出品され04月04日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,643円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドムドムハンバーガー リュックサック バンジーコードリュック３０L レッド
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ50cmxヨコ30cmxマチ16cm
・ポケットの数:8(外側4/内側4)
・収納可能サイズ: 21~30L
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 53.29 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8643円
276 入札履歴
終了
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