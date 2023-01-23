『Pulsar Gaming Gears PCMK メカニカル ゲーミング キーボード TKL ANSI US英語配列 ホットスワップ 80%【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 03時 48分に出品され04月24日 03時 48分に終了予定です。即決価格は8,643円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pulsar Gaming Gears PCMK メカニカル ゲーミング キーボード TKL ANSI US英語配列 ホットスワップ 80%
【商品説明】
・16.8MのRGB LEDでキー毎のRGBカスタマイズが可能
・87キーのTKL ANSI配列
・FN+キーのショートカットで ソフトウェアを使わずに あなたのキーボードをお好みに設定
・HOT SWAPPABLE - MXスタイルのメカニカルスイッチを自由に組み合わせましょう。 3ピンもしくは5ピンのMXスタイルのメカニカルスイッチは全て対応しております。 Gateron， Kailh， Cherry， Holly Panda...etc.
・フルカスタム可能な Fusionソフトウエア - Fusionソフトウェアを使って、自分流にカスタマイズしてみましょう。Fusionソ
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 16.80 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8643円
51 入札履歴
終了
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