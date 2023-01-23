『ショルダーバッグ バッグ STELLA McCARTNEY (ステラマッカートニー) Junior ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 19時 36分に出品され03月19日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,642円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『タイムセール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:76616525
ショップ:SPACCIO，スパッチョ
ブランド:STELLA McCARTNEY，ステラマッカートニー
商品名:STELLA McCARTNEY (ステラマッカートニー) Junior ショルダーバッグ
カテゴリ:バッグ>ショルダーバッグ
ブランド品番:8r0b68-z0699
素材:ポリウレタン100%
原産国:中国
カラー:アイボリー
サイズ:ONESIZE
企画ID:1684325，1687318，1666596，1666595，1662128，1662127，1662126，1662125，1646125，1636142，1635998，1628979，1628976，1628975，1626140，1619497，1616126，1613966
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落札価格8642円
600 入札履歴
終了
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