『Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン タッチ操作 残量表示 Bluetooth 瞬時接続 自動ペアリング Hi-Fi重低音 Si【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 43分に出品され03月24日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,642円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン タッチ操作 残量表示 Bluetooth 瞬時接続 自動ペアリング Hi-Fi重低音 Si
【商品説明】
・マイク付き
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 2.00 cm
奥行 : 2.00 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8642円
864 入札履歴
終了
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