『Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン タッチ操作 残量表示 Bluetooth 瞬時接続 自動ペアリング Hi-Fi重低音 Si【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 43分に出品され03月24日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,642円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン タッチ操作 残量表示 Bluetooth 瞬時接続 自動ペアリング Hi-Fi重低音 Si



【商品説明】

・マイク付き



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 2.00 cm

奥行 : 2.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。