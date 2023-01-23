『The Original Charts of Duke Ellington & Charles Mingus【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 19時 04分に出品され04月26日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,642円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）The Original Charts of Duke Ellington & Charles Mingus
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【サイズ】
高さ :
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重量 : 270.0 g
【商品カテゴリ】
ジャズ、フュージョンその他の音楽ソフト
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[書籍の場合]経年による使用感や汚れ日ヤケ（稀に書き込みライン引き）等ある場合もありますが、通読の問題はございません。また、特別な記載無くレンタルアップ品の場合がございます。
[DVDの場合]レンタル落ちはケースは無くディスクとジャケットのお届けとなります。使用感や汚れ日ヤケ等ある場合もあります。
X000008R7S
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¥ 8624
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¥ 8624
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落札価格8642円
890 入札履歴
終了
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