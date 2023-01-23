『PREGEL(プリジェル) プリムドール ブライス DOLL-B10 魔法の鏡 3g 10個セット 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 22時 39分に出品され05月05日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,641円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
使用期限は6カ月以上先のものを送ります。プリアンファ プリジェル プリムドール×ブライス（PREANFA PREGEL PremDoll x Blythe）かわいいブライス人形とのコラボレーションアイテム。プリジェルスーパーカラーEXと同じく、塗り感や発色にすぐれたスペシャルカラー。一筆でスーッとラメラインが完成する高濃度ジェルの多彩なラメカラーや季節限定のトレンドカラーなどを展開。LED＆UV両対応のカラージェルです。ジェルネイルジェルタイプ：グリッター＆ラメカラー：DOLL-B10 魔法の鏡
PREGEL(プリジェル) カラーEX PG-CE911 マッシュルーム 3g 10個セット 送料無料
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落札価格8641円
305 入札履歴
終了
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