『アウトドアプロダクツ フラップ ショルダーバッグ コーデュラナイロン 62031 メッセンジャーバッグ 斜めがけ 42 ベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 37分に出品され03月07日 14時 37分に終了予定です。即決価格は8,641円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ フラップ ショルダーバッグ コーデュラナイロン 62031 メッセンジャーバッグ 斜めがけ 42 ベージュ



【商品説明】

・カラー：【10】ブラック 【12】グレー 【32】ピンク 【42】ベージュ 【44】ワイン 【50】グリーン 【60】ネイビー 【62】パープル

・サイズ：約W34×H29×D13cm 重量：約500g 容量：約11L ショルダー長さ：約78～148cm

・ストラップの種類: ショルダー

・仕様：留め具付フラップ+ファスナー開閉 外側：ファスナーポケット×1、フリーポケット×3 内側：ファスナーポケット×1

・留め具の種類: ファスナー， フラップ

・素材：コーデュラナイロン

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

フラップ

ショルダーバッグ

コーデュラナイロン

62031

メッセンジャーバッグ

斜めがけ

42

ベージュ