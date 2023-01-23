『ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 18時 24分に出品され03月04日 18時 24分に終了予定です。即決価格は8,640円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /



【商品説明】

・Bluetooth対応 NFC対応なのでプレーヤーとの接続も簡単

・IPX4相当の防滴対応 汗や水しぶきに強いスポーツモデル

・付属品:イヤーチップ(S、M 各2個) マイクロUSBケーブル キャリングホルダー

・連続音楽再生時間:最大約8時間

・重量:18g

・音楽を聴きながら、周囲の音も聞きやすい開放型タイプ

・高い装着性や外れにくさを考慮し新設計した専用イヤーピース

・高音質フォーマット「AAC」対応



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。