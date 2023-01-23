『5802 KONNIX リアパニアバッグ40.5(ペア) 5799j【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 10時 43分に出品され05月07日 10時 43分に終了予定です。即決価格は8,640円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

5802 KONNIX リアパニアバッグ40.5(ペア) 5799j



【商品説明】

・サイズ:30.5×17.5×38cm

・メーカー型番:5799j

・仕様:容量(ペア合計):40.5L、耐荷重(1個あたり):約10kg、完全防水

・素材・材質:防水コートナイロン

・製造国:台湾/中国

・重量:1740g(ペア)



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 1.94 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。