『[国内盤DVD] 杉山清貴 / 30th Anniversary SUGIYAMA，KIYOTAKA The open air live 2013SUGI ROCK fes.〈4枚組〉[4枚組]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 56分に出品され04月22日 09時 56分に終了予定です。即決価格は8,640円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 KIBM-413〜6
【JAN】 4988003823870
【発売日】 2014年01月22日
【アーティスト】
KT Sunshine Band|根本要|小野澤篤|辛島美登里|杉山清貴|是方博邦|沢田知可子|中西保志|林仁|廣石恵一|大島孝夫|西原俊次|増田俊郎|吉田健二|DA・BUDS|中島フミアキ
【収録内容】
［1］DAY1
〈杉山清貴&KT SUNSHINE BAND〉
(1)果てしない空の向こう
(2)045
(3)I AM ME
(4)Harbor Lights
(5)Another Wave
(6)Happy Happy Days
〈Around 40s(杉山清貴(vo，g)，中西保志(vo)，沢田知可子(vo)，辛島美登里(vo)，小野澤篤(key)，林仁(g))〉
(7)翼をください
〈Acoustic Solo〉
(8)僕のシャツを着てなさい
(9)僕の腕の中で
(10)終わらないレース
(11)EX
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落札価格8640円
541 入札履歴
終了
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