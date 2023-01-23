『[国内盤DVD] 杉山清貴 / 30th Anniversary SUGIYAMA，KIYOTAKA The open air live 2013SUGI ROCK fes.〈4枚組〉[4枚組]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 56分に出品され04月22日 09時 56分に終了予定です。即決価格は8,640円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 KIBM-413〜6



【JAN】 4988003823870



【発売日】 2014年01月22日



【アーティスト】

KT Sunshine Band|根本要|小野澤篤|辛島美登里|杉山清貴|是方博邦|沢田知可子|中西保志|林仁|廣石恵一|大島孝夫|西原俊次|増田俊郎|吉田健二|DA・BUDS|中島フミアキ



【収録内容】

［1］DAY1

〈杉山清貴&KT SUNSHINE BAND〉

(1)果てしない空の向こう

(2)045

(3)I AM ME

(4)Harbor Lights

(5)Another Wave

(6)Happy Happy Days

〈Around 40s(杉山清貴(vo，g)，中西保志(vo)，沢田知可子(vo)，辛島美登里(vo)，小野澤篤(key)，林仁(g))〉

(7)翼をください

〈Acoustic Solo〉

(8)僕のシャツを着てなさい

(9)僕の腕の中で

(10)終わらないレース

(11)EX