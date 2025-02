Sh50/52 Shaver Replacement Heads for Philips Norelco Series 5000 並行輸入品【2025の人気アイテム】

商品情報

商品名: Sh50/52 Shaver Replacement Heads for Philips Norelco Series 5000 Shaver, New Upgrade Shaver Replacement Blades Compatible with AquaTouch (S5xxx), PowerTouch (PT8xx, PT7xx) and AquaTouch (AT8xx, AT7xx)

ブランド: Generic

商品サイズ: 3 Count

高さ: 9cm

横幅: 8cm

奥行: 2cm

重量: 9g

商品番号: SH50

色: White