『天然那智石（黒砂利）20kg 選べる7サイズ(10mm?60mm) (4分（18-24mm))【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 20時 56分に出品され04月19日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
X07K8MHGF5
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 : 20.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8639円
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終了
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