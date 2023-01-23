『YUNZII X75 ホットスワップメカニカルキーボード 透明なキーキャップ ガスケット装着75キーボード【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 34分に出品され03月14日 04時 34分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
YUNZII X75 ホットスワップメカニカルキーボード 透明なキーキャップ ガスケット装着75キーボード RGBバックライト付き ゲーミングキーボード Windows/Mac対応(クリスタルホワイト軸、有線ブラック）
商品コード：42062770202
サイズ：クリスタルホワイト軸
カラー：有線ブラック
【ガスケット装着型メカニカルキーボード】より良いガスケットタイピング体験を与えるために、X75はプレートのシリコンガスケットに加え、プレートにサンドイッチシリコンサウンドダンパー、トップとボトムケースの間にフルフィットの大型ボトムシリコンパッドを追加しています。この設計により、PCBAとボトムケースの隙間を大幅に減らし、衝撃的な金属のノイズを避け、ガスケット構造の柔軟性を維持し、全体的なタイピングサウンドを向上させました。
【ユ
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落札価格8639円
831 入札履歴
終了
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