YUNZII X75 ホットスワップメカニカルキーボード 透明なキーキャップ ガスケット装着75キーボード【2025の人気アイテム】

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YUNZII X75 ホットスワップメカニカルキーボード 透明なキーキャップ ガスケット装着75キーボード RGBバックライト付き ゲーミングキーボード Windows/Mac対応(クリスタルホワイト軸、有線ブラック）



商品コード：42062770202

サイズ：クリスタルホワイト軸

カラー：有線ブラック



【ガスケット装着型メカニカルキーボード】より良いガスケットタイピング体験を与えるために、X75はプレートのシリコンガスケットに加え、プレートにサンドイッチシリコンサウンドダンパー、トップとボトムケースの間にフルフィットの大型ボトムシリコンパッドを追加しています。この設計により、PCBAとボトムケースの隙間を大幅に減らし、衝撃的な金属のノイズを避け、ガスケット構造の柔軟性を維持し、全体的なタイピングサウンドを向上させました。

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