『エフスタイル ダッフルバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 容量20L 20 cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 02時 43分に出品され05月13日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル ダッフルバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 容量20L 20 cm



【商品説明】

・タテ45cmxヨコ23cmxマチ20cm

・ポケットなし

・留め具の種類: フック

・重量:440g



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。