『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWA磁気チタンネックレス メタルトップ グレー/シルバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 10時 36分に出品され04月13日 10時 36分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWA磁気チタンネックレス メタルトップ グレー/シルバー



【商品説明】

・カラー：グレー/シルバー

・サイズ：50cm

・性別：ユニセックス

・素材：紐部・生地/ポリエステル 紐部・中芯/フェライト+ミクロチタンボール入り芯材 留め具/ステンレス+ウレタン



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。