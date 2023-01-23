『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWA磁気チタンネックレス メタルトップ グレー/シルバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 10時 36分に出品され04月13日 10時 36分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWA磁気チタンネックレス メタルトップ グレー/シルバー
【商品説明】
・カラー：グレー/シルバー
・サイズ：50cm
・性別：ユニセックス
・素材：紐部・生地/ポリエステル 紐部・中芯/フェライト+ミクロチタンボール入り芯材 留め具/ステンレス+ウレタン
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 11.20 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8639円
826 入札履歴
終了
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