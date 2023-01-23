『Welcome Wood ウッドステージ WSF663-CB 3段タイプ 色はカフェブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 09分に出品され03月17日 23時 09分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Welcome Wood ウッドステージ WSF663-CB 3段タイプ 色はカフェブラウン
【商品説明】
・外寸 長さ660mm 奥行き 各180mm
・完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!
・日本製
・木製 フラワースタンド66型3段タイプ
・色はカフェブラウン
・高さ 1段目180mm 2段目360mm 3段目540mm
【サイズ】
高さ : 23.80 cm
横幅 : 59.80 cm
奥行 : 72.40 cm
重量 : 11.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8639円
982 入札履歴
終了
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