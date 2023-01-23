『SFC マフラーカッター チタン キャリイ DA16T 専用 大口径【選べる☆車種】※バリエーションにない車種の場合は、お問い合わせ下さい【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 32分に出品され04月22日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キャリイ DA16T 専用設計 ※左右だしの車種の場合には、購入数は2個となります。

チタングラデーションテール：純チタン φ92

本体：ステンレス(SUS304)

ホースバンド：ステンレス(SUS304)

その他付属品：スパナ、六角レンチ