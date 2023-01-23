『ハイパーツールズ USB3.0アクティブ延長ケーブル 7m CBL-302C-7M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 24分に出品され04月16日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイパーツールズ USB3.0アクティブ延長ケーブル 7m CBL-302C-7M
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 22.60 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8639円
158 入札履歴
終了
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