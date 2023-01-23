『KJファイテンKJ phiten 限 定 品 チタン ネックレス 長甲丸 幅2.5mm 40?60cm (55cm) 日本製 金属アレルギー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 34分に出品され03月23日 18時 34分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KJファイテンKJ phiten 限 定 品 チタン ネックレス 長甲丸 幅2.5mm 40?60cm (55cm) 日本製 金属アレルギー



【商品説明】

・【メンス? メンス゛ レテ?ィース レテ゛ィース フ?ラント? フ゛ラント゛ 健康 スポーツ 日本製 ファイテン チタン 金属アレルギー 対応 純チタン チェーン】

・専用のジュエリーポーチに入れてお届けします。

・?ご希望の商品を選択肢からお選び下さい?(※現在【55cm】が選択されています。)

・?アレルギーが起こりにくい金属チタン?アレルギーの危険が最も低いチタン製だから安心。軽くて丈夫、水や汗にも強いのでお手入れも簡単です。



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ KJファイテンKJ

phiten

限

定

品

チタン

ネックレス

長甲丸

幅2.5mm

40?60cm

(55cm)

日本製

金属アレルギー