『ティムコ(TIEMCO) ライン SA フリークエンシィマグナム WF8F OP.GR 117234【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 07時 39分に出品され04月14日 07時 39分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ティムコ(TIEMCO) ライン SA フリークエンシィマグナム WF8F OP.GR 117234



【商品説明】

・半番手重め、ブーストに輪を掛けてパワフルなラインです 大きなドライフライやインジケーターはもとより、最大級のストリーマーやポッパーをもキャスト可能なラインです。ファストアクションのロッドにマッチします。ラインカラーはオプティックグリーン。 ※掲載している商品の画像は代表画像を表示しています。また実物と色が違って見える場合があります。あらかじめご了承下さい。



【サイズ】

高さ : 2.79 cm

横幅 : 12.19 cm

奥行 : 13.21 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。