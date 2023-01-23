『SPICE OF LIFEスパイス 鉢スタンド フラワープランターラック ジョセフアイアン ダークブラウン Lサイズ 9号 幅32.5cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 15時 19分に出品され03月08日 15時 19分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アイアン製のポットスタンドです。高さを出してディスプレイできます。
サイズ(約): 幅32.5cm 奥行30cm 高さ65cm 内寸28cm×28cm 深さ15cm
重量(約): 1.7kg
素材: アイアン
生産国: 中国シンプルですっきりしたラインが魅力の植木鉢ラック。大きい鉢は上部の四角いフレームだけでも支えられ、小さい鉢でもクロスの支えがあるので適応サイズが幅広いです。
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落札価格8638円
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終了
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