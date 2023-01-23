SPICE OF LIFEスパイス 鉢スタンド フラワープランターラック ジョセフアイアン ダークブラウン Lサイズ 9号 幅32.5cm【年末の贈り物】

商品情報

アイアン製のポットスタンドです。高さを出してディスプレイできます。

サイズ(約): 幅32.5cm 奥行30cm 高さ65cm 内寸28cm×28cm 深さ15cm

重量(約): 1.7kg

素材: アイアン

生産国: 中国シンプルですっきりしたラインが魅力の植木鉢ラック。大きい鉢は上部の四角いフレームだけでも支えられ、小さい鉢でもクロスの支えがあるので適応サイズが幅広いです。



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