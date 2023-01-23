『シームレスダウンベスト メンズ 前開きベスト スタンドカラー ビッグポケット 保温性 カジュアルスタイル 冬服【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 15時 41分に出品され03月30日 15時 41分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シームレスダウンベスト メンズ 前開きベスト スタンドカラー ビッグポケット 保温性 カジュアルスタイル 冬服
サイズ:cm
170/88A/M 胸囲 110 肩幅 43.8 袖丈 - 着丈 65
175/92A/L 胸囲 114 肩幅 45 袖丈 - 着丈 67
180/96A/XL 胸囲 118 肩幅 46.2 袖丈 - 着丈 69
185/100A/2XL 胸囲 122 肩幅 47.4 袖丈 - 着丈 71
190/104A/3XL 胸囲 126 肩幅 48.6 袖丈 - 着丈 73
195/104A/4XL 胸囲 130 肩幅 49.8 袖丈 - 着丈 75
※採寸方法や採寸位置により、1?3cmの誤差があります。
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落札価格8638円
740 入札履歴
終了
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