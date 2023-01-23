シームレスダウンベスト メンズ 前開きベスト スタンドカラー ビッグポケット 保温性 カジュアルスタイル 冬服【お歳暮】

商品情報

シームレスダウンベスト メンズ 前開きベスト スタンドカラー ビッグポケット 保温性 カジュアルスタイル 冬服





サイズ:cm

170/88A/M 胸囲 110 肩幅 43.8 袖丈 - 着丈 65

175/92A/L 胸囲 114 肩幅 45 袖丈 - 着丈 67

180/96A/XL 胸囲 118 肩幅 46.2 袖丈 - 着丈 69

185/100A/2XL 胸囲 122 肩幅 47.4 袖丈 - 着丈 71

190/104A/3XL 胸囲 126 肩幅 48.6 袖丈 - 着丈 73

195/104A/4XL 胸囲 130 肩幅 49.8 袖丈 - 着丈 75

※採寸方法や採寸位置により、1?3cmの誤差があります。