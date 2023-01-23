『新登場2 in 2 out パワーアンプとスピーカースイッチャー、電源不要 スピーカースイッチスプリッターパッシブ 切り替え チャンネルあた【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 22分に出品され03月27日 05時 22分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

新登場2 in 2 out パワーアンプとスピーカースイッチャー、電源不要 スピーカースイッチスプリッターパッシブ 切り替え チャンネルあた



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 19.20 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。