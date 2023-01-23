『Homestar snow white(ホームスター スノーホワイト) 2021年モデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 14分に出品され03月26日 01時 14分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スノーホワイト 2021年版・スノーホワイト ワンサイズ Sega Homestar Matataki Blue

・・Style:スノーホワイト 2021年版

・専用acアダプター付属

・(c)SEGA TOYS

・シリーズ初の「星の瞬き」を再現した家庭用プラネタリウムです。

・星が瞬くことで、立体的で奥行き感のある美しい星が映し出されます。

・6種類の自然音と3種類のヒーリング曲が内蔵され、ご自宅にいながら、まるで大自然の中に解き放れたかのような感覚へと誘います。