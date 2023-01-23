『(取寄) スパイダー キッズ ガールズ シンセシス グローブ (トドラー) Spyder Kids girls Gloves【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 42分に出品され03月04日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：Spyder Kids スパイダー キッズ

商品名： Synthesis Gloves (Toddler)

シンセシス グローブ (トドラー)

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Bahama Blue

詳細:この製品を構成する主要な材料には、最低20パーセントのリサイクルコンテンツが含まれています。

ポリエステル55％，リサイクルポリエステル45％.

手洗い、平らに乾かします。