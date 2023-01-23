『SRIXON(スリクソン) ゴルフボール Z-Star XV Z-Star XV (ゼットスター エックスブイ) ゴルフボール 2017年モ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 23時 39分に出品され04月01日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SRIXON(スリクソン) ゴルフボール Z-Star XV Z-Star XV (ゼットスター エックスブイ) ゴルフボール 2017年モ
【商品説明】
・338 スピードディンプル
・4ピース構造
・三代目スピンスキンコーティング
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 14.90 cm
奥行 : 19.30 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8638円
118 入札履歴
終了
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