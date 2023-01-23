『Molten BG3800シリーズ インドア/アウトドア バスケットボール FIBA承認 サイズ7 2トーンデザイン モデル:B7G3800【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 22分に出品され04月16日 22時 22分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Molten BG3800シリーズ インドア/アウトドア バスケットボール FIBA承認 サイズ7 2トーンデザイン モデル:B7G3800
【商品説明】
・1年。空気を抜いた状態で発送。
・FIBA承認。
・ブチルブラダー
・公式12パネル、2トーンデザイン。
・屋内/屋外の合成カバー。
【サイズ】
高さ : 15.80 cm
横幅 : 22.81 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8637円
352 入札履歴
終了
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