『Molten BG3800シリーズ インドア/アウトドア バスケットボール FIBA承認 サイズ7 2トーンデザイン モデル:B7G3800【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 22分に出品され04月16日 22時 22分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Molten BG3800シリーズ インドア/アウトドア バスケットボール FIBA承認 サイズ7 2トーンデザイン モデル:B7G3800



【商品説明】

・1年。空気を抜いた状態で発送。

・FIBA承認。

・ブチルブラダー

・公式12パネル、2トーンデザイン。

・屋内/屋外の合成カバー。



【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 22.81 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。