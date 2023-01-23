『タイルマット 厚手 ジョイントマット グレー ペット フロアマット 床暖房対応 80枚セット吸着マット 洗える 30x30 防音 タイルカー【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 04時 56分に出品され03月18日 04時 56分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タイルマット 厚手 ジョイントマット グレー ペット フロアマット 床暖房対応 80枚セット吸着マット 洗える 30x30 防音 タイルカー



【商品説明】

・【ずれない 吸着タイルカーペット】 ジョイントマットは特殊な裏側の構造で吸盤のようにピタッと張り付くで、おくだけでもズレにくいです、とて も取り付け簡単です！しかも、ピタッと張り付くでも、テープのようにべたべたせず、跡が残りにくいです。色を組み合わせて、床を自由にデザイン。自分だけのアレンジを楽しめます。

・【洗える・お手入



【サイズ】

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