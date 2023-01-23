『タイルマット 厚手 ジョイントマット グレー ペット フロアマット 床暖房対応 80枚セット吸着マット 洗える 30x30 防音 タイルカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 11時 44分に出品され03月10日 11時 44分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タイルマット 厚手 ジョイントマット グレー ペット フロアマット 床暖房対応 80枚セット吸着マット 洗える 30x30 防音 タイルカー



【商品説明】

・【ずれない 吸着タイルカーペット】 ジョイントマットは特殊な裏側の構造で吸盤のようにピタッと張り付くで、おくだけでもズレにくいです、とて も取り付け簡単です！しかも、ピタッと張り付くでも、テープのようにべたべたせず、跡が残りにくいです。色を組み合わせて、床を自由にデザイン。自分だけのアレンジを楽しめます。

・【洗える・お手入れ簡単】ペットのオシッコなどのジョイントマット汚れがあったら、その部分だけはずして洗えばいいので手入れがとにかく楽なんです。小さく、軽いので乾きも速い。掃除機、コロコロクリーナーやロボット掃除機にも対応できます。

・【生活音をカット・床保護】フローリングマットは防音効果があります、普通、物が落ちる音を低減できます、子供は部屋で遊びなど



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。