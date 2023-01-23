『ウェアプラネット apple watch 用 バンド 45 / 44 / 42mm 用 (Series 1-7 / SE) プレミアム メタ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 12時 07分に出品され03月22日 12時 07分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェアプラネット apple watch 用 バンド 45 / 44 / 42mm 用 (Series 1-7 / SE) プレミアム メタ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 6.20 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8637円
749 入札履歴
終了
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