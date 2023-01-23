『ナルシソ ロドリゲス フォーハー オードトワレ 50ml (香水（レディース）)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 11時 38分に出品され04月17日 11時 38分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：ナルシソ ロドリゲス Narciso Rodriguez
商品名：フォーハー オードトワレ For Her Eau De Toilette Spray
規格：50ml ()
カテゴリ：香水（レディース）
ナルシソ ロドリゲスは、初めてのフレグランスを「フォーハー」と名付けました。女性の持つ優雅さと永遠の女性らしさに敬意を表したフレグランス。キンモクセイとアンバリン、パチョリの3つのノートがムスクの香りを引き立て、洗練されたセンシュアルさとミステリアスさを感じさせます。
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落札価格8637円
53 入札履歴
終了
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