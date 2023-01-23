『ノースコースト(North Coast) ボードケース 3WAYタイプ スノーボード ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可全面クッショ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 23分に出品され03月24日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ノースコースト(North Coast) ボードケース 3WAYタイプ スノーボード ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可全面クッショ



【商品説明】

・ストラップの種類: アンクルストラップ

・全面ビニールシートでラクラクお手入れ

・品質:ポリエステル

・小物入れに便利なミニポケット付き

・手提げ、ショルダー、リュックと、使いたい場面で使い方を変えられる３WAYタイプのボードケース。シーンで選べる３ＷＡＹ

・板・ビンディング・ブーツ・ウェアetc...オールインワン収納



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 38.10 cm

奥行 : 57.40 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。