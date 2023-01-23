『Vitamin 31×8 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級まで安心のサイズ オール【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 19時 56分に出品され05月03日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Vitamin 31×8 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級まで安心のサイズ オール



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。