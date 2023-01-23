『スケートボード Vitamin 31×8.125 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 23時 20分に出品され04月15日 23時 20分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スケートボード Vitamin 31×8.125 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8637円
739 入札履歴
終了
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