『スケートボード Vitamin 31×8.125 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 23時 20分に出品され04月15日 23時 20分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スケートボード Vitamin 31×8.125 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。