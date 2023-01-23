『ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー ドライバーカバー DRIVER COVER SP WHITE【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 58分に出品され03月24日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ブリーフィング] 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー ドライバーカバー DRIVER COVER SP WHITE
【商品説明】
・タテ38cmxヨコ17cmxマチ17cm
・性別:メンズ
・留め具の種類: 該当なし
・表地: コーデュラ×SPECTRA ナイロン
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8637円
501 入札履歴
終了
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