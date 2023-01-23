『八尊仏般若心経チタンペンダントNo.8354 普賢菩薩(辰)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 20時 34分に出品され04月28日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,636円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
八尊仏般若心経チタンペンダントNo.8354 普賢菩薩(辰)
【商品説明】
・原産国 : 製造国:中国
・商品サイズ (幅X奥行X高さ) : サイズ:ペンダントトップ:タテ23×ヨコ45×厚み2mm チェーン:約50cm(アジャスタータイプ)
・材質 :
・質量 : 重量:17g
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8636円
986 入札履歴
終了
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