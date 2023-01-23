『3wayリュック レディース リュックサック レザーリュック レザー リュック バッグ 本牛革 レザーバッグ マザーズ アウトドア おしゃれ かわいい 通学 通勤 旅行【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 17時 14分に出品され03月25日 17時 14分に終了予定です。即決価格は8,636円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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本体：牛革
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裏地：レーヨン
<br>重0.6kg
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落札価格8636円
720 入札履歴
終了
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