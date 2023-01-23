『3wayリュック レディース リュックサック レザーリュック レザー リュック バッグ 本牛革 レザーバッグ マザーズ アウトドア おしゃれ かわいい 通学 通勤 旅行【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 17時 14分に出品され03月25日 17時 14分に終了予定です。即決価格は8,636円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 <br>

本体：牛革

<br>

裏地：レーヨン

<br>重0.6kg