『Little Giraffe(リトルジラフ) Chenille Baby Towel シェニールベビータオル ブルー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 17分に出品され04月09日 08時 17分に終了予定です。即決価格は8,636円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Little Giraffe(リトルジラフ) Chenille Baby Towel シェニールベビータオル ブルー
【商品説明】
・[商品サイズ] (約)横 1030mm × 縦 740mm ／ (約) 323 g
・[製造国] 中華人民共和国
・セレブ愛用の高級ベビータオル
【サイズ】
高さ : 13.31 cm
横幅 : 18.59 cm
奥行 : 29.79 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8636円
166 入札履歴
終了
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