『子供ドレス パープル ワンピース パフスリーブ ロングドレス ピアノ発表会 オフショルダー 子供 ドレス チュール bi118zezew9【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 50分に出品され03月31日 15時 50分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ セット内容 ]

ドレス

「記載のないアクセサリー 小物等は付属しません」



[ カラー ]

パープル



[ 素材 ]

チュール/ポリエステル



[ サイズ ](cm)

110cm/バスト60 ウエスト56 ドレス丈85

120cm/バスト64 ウエスト58 ドレス丈94

130cm/バスト68 ウエスト62 ドレス丈104

140cm/バスト72 ウエスト66 ドレス丈112

150cm/バスト76 ウエスト70 ドレス丈121

160cm/バスト80 ウエスト72 ドレス丈131

モデル/身長123cm 体重21kg 試着サイズ120cm

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。



※ご注意：詳しいサイズや注意点については、【商品情報・詳細】を必ずご確認ください。



[ ]

1点 550円

2点目から1点毎に 500 円加算

(九州・沖縄・北海道・離島は除く)



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