『子供ドレス パープル ワンピース パフスリーブ ロングドレス ピアノ発表会 オフショルダー 子供 ドレス チュール bi118zezew9【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 50分に出品され03月31日 15時 50分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ セット内容 ]
ドレス
「記載のないアクセサリー 小物等は付属しません」
[ カラー ]
パープル
[ 素材 ]
チュール/ポリエステル
[ サイズ ](cm)
110cm/バスト60 ウエスト56 ドレス丈85
120cm/バスト64 ウエスト58 ドレス丈94
130cm/バスト68 ウエスト62 ドレス丈104
140cm/バスト72 ウエスト66 ドレス丈112
150cm/バスト76 ウエスト70 ドレス丈121
160cm/バスト80 ウエスト72 ドレス丈131
モデル/身長123cm 体重21kg 試着サイズ120cm
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。
※ご注意：詳しいサイズや注意点については、【商品情報・詳細】を必ずご確認ください。
[ ]
1点 550円
2点目から1点毎に 500 円加算
(九州・沖縄・北海道・離島は除く)
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¥ 8635
卒業式 入学式 スーツ 男の子 90 100 110 120 130 140 150 160 細身 フォーマル 卒園式 入園式 子どもスーツ
¥ 8635
卒業式 入学式 スーツ 男の子 90 100 110 120 130 140 150 160 細身 フォーマル 卒園式 入園式 子どもスーツ 子供スーツ 5点セット
¥ 8635
卒業式 入学式 スーツ 男の子 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 細身 フォーマル 卒園式 入園式 子供スーツ 7点セット
¥ 8635
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落札価格8635円
568 入札履歴
終了
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