BEAUTME 女優ミラー 鏡 卓上 女優化粧鏡 大型 卓上ミラー ハリウッドスタイル ハリウッドミラー 13個led 三色調光 き 10倍【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

BEAUTME 女優ミラー 鏡 卓上 女優化粧鏡 大型 卓上ミラー ハリウッドスタイル ハリウッドミラー 13個led 三色調光 き 10倍



【商品説明】

・[3色調光・明るさ調整】 暖色・寒色・自然色の3つのモードがあり、時間帯や求めるスタイルに合わせて光を設定することができます。また、無段階調光機能により、お部屋の明るさに合わせてミラーのLEDの光を調整することができます。

・【LED電球＆タッチ操作】合計13個のLED電球で、顔全体を均一に照らします。顔の左右を均等に照らすことで、左右のバランスを整えています。タッチパネルでライトのON/OFFができ、メモリー機能で好みの明るさで再点灯が可能です。

・【卓上＆壁掛け両用】女優メイクミラーはデスクトップと壁掛け使用の2つの取り付けオプションがあり、お好みに合わせて設置できます。

・【女優ミラー＆10



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。