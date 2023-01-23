『BEAUTME 女優化粧鏡 女優ミラー 鏡 卓上大型 卓上ミラー ハリウッドスタイル ハリウッドミラー 13個led 三色調光 き 10倍拡【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 00分に出品され03月29日 22時 00分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BEAUTME 女優化粧鏡 女優ミラー 鏡 卓上大型 卓上ミラー ハリウッドスタイル ハリウッドミラー 13個led 三色調光 き 10倍拡
【商品説明】
・【LED電球13個 ＆ 拡大鏡付き】メイク用LEDライトは肌や目に優しく刺激のない光源を作れるので、長時間のメイクをしても不快な感じはしません。色温度は電球色3500K&自然光4800K &昼光色6500K、電球の寿命は最大50000時間、耐久性には効果的です。
・【[アルミフレーム】フレームは頑丈なアルミ合金製で、耐久性に優れ、長時間メイクアップをサポートします。
・【卓上ミラー＆壁掛けミラー両用】女優メイクミラーは卓上ミラーとしても使用できます。また、ミラー裏面の壁掛け用マウントを使用して壁掛けも可能です。
・【大型化粧鏡】LED鏡のサイズは48.5 x 40.5 cmで、13個のLEDライト
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 43.90 cm
奥行 : 56.29 cm
重量 : 3.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8635円
918 入札履歴
終了
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