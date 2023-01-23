BEAUTME 女優化粧鏡 女優ミラー 鏡 卓上大型 卓上ミラー ハリウッドスタイル ハリウッドミラー 13個led 三色調光 き 10倍拡【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

BEAUTME 女優化粧鏡 女優ミラー 鏡 卓上大型 卓上ミラー ハリウッドスタイル ハリウッドミラー 13個led 三色調光 き 10倍拡



【商品説明】

・【LED電球13個 ＆ 拡大鏡付き】メイク用LEDライトは肌や目に優しく刺激のない光源を作れるので、長時間のメイクをしても不快な感じはしません。色温度は電球色3500K&自然光4800K &昼光色6500K、電球の寿命は最大50000時間、耐久性には効果的です。

・【[アルミフレーム】フレームは頑丈なアルミ合金製で、耐久性に優れ、長時間メイクアップをサポートします。

・【卓上ミラー＆壁掛けミラー両用】女優メイクミラーは卓上ミラーとしても使用できます。また、ミラー裏面の壁掛け用マウントを使用して壁掛けも可能です。

・【大型化粧鏡】LED鏡のサイズは48.5 x 40.5 cmで、13個のLEDライト



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 43.90 cm

奥行 : 56.29 cm

重量 : 3.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。