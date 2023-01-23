『TERRA-MENTテラメント TallRound46 ライトグレー 910-227-181 対応鉢:9号【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 31分に出品され03月20日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TERRA-MENTテラメント TallRound46 ライトグレー 910-227-181 対応鉢:9号



【サイズ】

高さ : 32.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 4.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。