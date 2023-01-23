『URBAN ARMOR GEAR iPhone 14 (6.1) 2022対応 耐衝撃ケース MagSafe対応 MONARCH PRO ケ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 15時 39分に出品され04月06日 15時 39分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

URBAN ARMOR GEAR iPhone 14 (6.1) 2022対応 耐衝撃ケース MagSafe対応 MONARCH PRO ケ



【商品説明】

・NFC・Qi充電 : 対応 | Apple MagSafe : 対応（マグネットモジュール内蔵） | ストラップホール付

・対応機種 : iPhone 14 / iPhone 13(6.1) | シリーズ : MagSafe



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

食品などで開封後の画像がありますが、サンプル画像です。お届けする商品は、未開封品をお届け致します。