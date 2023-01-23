『アロマセラピーアソシエイツ バスアンドシャワーオイルセット ディ・ストレス マインド 55ml ...【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 05時 40分に出品され03月11日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：アロマセラピーアソシエイツ Aromatherapy Associates
商品名：バスアンドシャワーオイルセット ディ・ストレス マインド 55ml +リバイブ モーニング ミニチュアバスオイルコレクション 3mlx10 Aromatherapy Associates De-Stress Mind Bath & Shower Oil & Revive Morning Bath & Shower Oil & Miniature Bath & Shower Oil Collection Set
カテゴリ：入浴剤 バスオイル バスソルト
セット内容
アロマセラピーアソシエイツ ディ・ストレス マインド バスアンドシャワーオイル 55ml x1
アロマセラピーアソシエイツ リバイブ モーニング バスアンドシャワーオイル 55ml x1
アロマセラピーアソシエイツ ミニチュアバスオイルコレクション 3mlx10 x1
商品情報
アロマセラピーアソシエイツ ディ・ストレス マインド バスアンドシャワーオイル 55ml (入浴剤・バスオイル)...甘い香りで癒やすバスオイル
使用方法...キャップ1杯のオイルをバスタブに入れて入浴していただくか、
シャワーを浴びる前の身体に伸ばしてご使用ください。（約20〜22回入浴していただけます。）
アロマセラピーアソシ...
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落札価格8635円
211 入札履歴
終了
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