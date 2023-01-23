『NITTO SEKKO 100リットル ウッドチップ ひのき (樹皮なし) 100% / 必要量:100リットル=1平米 (敷厚7?10cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 05時 02分に出品され03月11日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他ガーデニング、園芸用品

【商品名】

NITTO SEKKO 100リットル ウッドチップ ひのき (樹皮なし) 100% / 必要量:100リットル=1平米 (敷厚7?10cm



【商品説明】

・1年半～2年かけて土の養分となり自然に還っていきます。

・ドッグランや防草対策にぴったりな、100%国産の天然木を使用した、樹皮のない最高級のウッドチップです。

・中大型犬ドッグラン・防草対策の場合、厚みは7～10cmほどが適しています。その場合、約100リットルで1平米敷くことができます。

・小型犬ドッグラン・ガーデニング目的の場合、厚みは4～5cmほどが適しています。その場合、100リットルで約2平米敷くことができます。

・沖縄・離島への配送はできません。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。