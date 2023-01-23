『NITTO SEKKO 100リットル ウッドチップ ひのき (樹皮なし) 100% / 必要量:100リットル=1平米 (敷厚7?10cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 05時 02分に出品され03月11日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ガーデニング、園芸用品
【商品名】
NITTO SEKKO 100リットル ウッドチップ ひのき (樹皮なし) 100% / 必要量:100リットル=1平米 (敷厚7?10cm
【商品説明】
・1年半～2年かけて土の養分となり自然に還っていきます。
・ドッグランや防草対策にぴったりな、100%国産の天然木を使用した、樹皮のない最高級のウッドチップです。
・中大型犬ドッグラン・防草対策の場合、厚みは7～10cmほどが適しています。その場合、約100リットルで1平米敷くことができます。
・小型犬ドッグラン・ガーデニング目的の場合、厚みは4～5cmほどが適しています。その場合、100リットルで約2平米敷くことができます。
・沖縄・離島への配送はできません。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ガーデニング | (まとめ) BERGER 剪定鋏1902用替刃 91601 1枚 (×3)
¥ 8634
ybaymy 木製 ラティスフェンス 垣根 門扉 ゲート 柵 2個入れ 伸縮 折りたたみ式 ガーデン フェンス 置くだけ 炭化表面処理 防虫
¥ 8633
京セラインダストリアルツールズ ABR-1300 バリカン (ABR1300)
¥ 8633
Sumeriy 防草シート 1m×50m 厚手 高密度 高透水 高耐久 除草シート 雑草対策 庭 通路 物干し場 ウッドデッキの下など 雑草
¥ 8633
オーミヤ 噴口ノズル ピストル噴口 スプレッド L1 /噴板穴径2.0/(全長290mm 1つ穴)
¥ 8633
人気上昇中☆養蜂機器 蜂蜜抽出 絞り機 手動 ワックスプレス機 ステンレス製 手動式蜂蜜分離器 多機能
¥ 8633
タカショー(Takasho) サイダルロープ 玉巻(2kg)
¥ 8633
タカショー(Takasho) サイダルロープ 玉巻(2kg)
¥ 8633
タカショー(Takasho) サイダルロープ 玉巻(2kg)
¥ 8633
タカショー(Takasho) サイダルロープ 玉巻(2kg)
¥ 8633
タカショー(Takasho) サイダルロープ 玉巻(2kg)
¥ 8633
コンテナバック 丸型 ワンウェイタイプ 10枚入
¥ 8633
防草シート 押さえピン J字型 長辺 15cm 500本 セット 固定ピン 人工芝
¥ 8633
大直(ONAO) 業務用経師御用達障子紙 雪
¥ 8633
ビニール温室 daim 日本製 屋根用 ハウスビニール 厚み0.1mm 幅570cm 長さ8m 2.5間×3間 無滴透明 中継加工 温室用ハ
¥ 8632
テクミラー 1.8mx2.7m
¥ 8632
ダイオ化成 ツイストガード 芝生のような景観の国産防草シート 緑 1m×30m 強力織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。草刈 雑草対策のコ
¥ 8632
人気上昇中☆養蜂機器 蜂蜜抽出 絞り機 手動 ワックスプレス機 ステンレス製 手動式蜂蜜分離器 多機能
¥ 8632
落札価格8635円
57 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！