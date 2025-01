ジェジュン／JAEJOONG The Reunion in memory（初回生産限定盤） [DVD]【2025年の人気アイテム】

商品情報

種別:DVD 音楽洋楽ポップス 発売日:2019/02/13 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2018/12/28 ジェジュン 特典:ライブフォトブックレット/豪華ケース仕様 内容:Opening/Just Another Girl/MC 1/All That Glitters/Run Away/化粧/MC 2/Your Love/GLAMOROUS SKY/Good Morning Night/MC 3/僕が死のうと思ったのは/Bridge Movie/Mine/MC 4/Sign/守ってあげる/Encore/YOKOHAMA/NAGOYA/FUKUOKA/SENDAI/KOBE 解説:2003年から2010年まで、東方神起のメンバーとして活躍しており、以降はJYJ(ジェイワイジェイ) で活動のほかに俳優や、経営者やデザイナーなどでも活躍している”キム・ジェジュン”。2004年、東方神起としデビューを果たし、翌年シングル「Stay With Me Tonight」日本デビューを果たし、23枚目シングル「どうして君を好きになってしまったんだろう?」をきっかけにブレイクを果たし一躍人気をあつめる。その後2010年にグループ活動休止が発表され、JYJを結成し活動する。またソロとしても活動をはじめ、2018年より日本でもソロとして精力的に活動する。本作は、2018年6月27