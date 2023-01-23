『OSTRY カナル型イヤホン ダイナミックドライバ シルバー - SILVER KC06A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 18時 51分に出品され05月06日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OSTRY カナル型イヤホン ダイナミックドライバ シルバー - SILVER KC06A



【商品説明】

・S/N比(dB) : 102

・ドライバー (φ mm) : 10mm

・ドライバー駆動方式 : ダイナミック(CCAW)

・ハウジング素材 : チタンコーティング

・再生周波数帯域 20 - 20，000Hz



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。