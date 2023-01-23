『日本ポリ鉢販売(Japan Porihachi Hanbai) ポリ鉢 PPFスリットポット105【2000鉢入】 NI-135 白 2000入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 55分に出品され04月13日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製造国:日本 商品サイズ:外径10.5cm×高さ9.2cm 素材:ポリプロピレン 容積:約490CC