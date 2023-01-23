『日本ポリ鉢販売(Japan Porihachi Hanbai) ポリ鉢 PPFスリットポット105【2000鉢入】 NI-135 白 2000入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 55分に出品され04月13日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,635円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製造国:日本 商品サイズ:外径10.5cm×高さ9.2cm 素材:ポリプロピレン 容積:約490CC
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-GB GBガーデンブルー 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ 41cm
¥ 8634
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 プランター H12D-GC GCガーデンクリーム 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ 41cm
¥ 8634
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ 41cm
¥ 8634
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-GG GGガーデングリーン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ 41cm
¥ 8634
リビングアウト(Living Out)植木鉢付きソーラー街灯 2灯タイプ ブラック
¥ 8634
鉢植え セラミック製 植木鉢 シンプル 排水穴付き 陶器 通気性 クラシック レトロ 陶器鉢 アイデア多肉植物鉢 トレイ付き 中国風 手描き 大口径 植木ポット
¥ 8633
(20個セット) 舟形 植木鉢/プランター (25型 ベージュ) 約幅25.2cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール (園芸用品)
¥ 8633
(20個セット) 舟形 植木鉢/プランター (25型 ホワイト) 約幅25.2cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール (園芸用品)
¥ 8633
(まとめ) 深型 プランター/植木鉢 (アイボリー 45型) 止水栓付き ガーデニング用品 園芸 (×20個セット)
¥ 8633
HRS ガーデンボックス 屋外 プランターボックス 大型 組立式 プラスチック製 園芸 鉢植え入れ ベランダ・屋上・庭 (花、植物、野菜)
¥ 8632
TERRA-MENTテラメント DropRound34 ホワイト 910-245-101
¥ 8632
【訳あり】 陶器鉢 WY 角型 白 ホワイト つや無 L 39cm 36リットル 受皿別売 [of20]
¥ 8632
Welcome Wood ウッドステージ 90型2段タイプ 色はCB カフェブラウン WSF902-CB
¥ 8632
ファイヤーピット・ガーデン（焚き火台） (55cm)
¥ 8632
アズワン 超音波洗浄機バスケットASU20/US5 /1-4591-15
¥ 8632
タカショー(Takasho) 木製スリムストッカー 約幅88cm×奥行33cm×高さ50cm WGS-01
¥ 8632
佐野機工 ふらわーぷれーと 経年変化を楽しめる純銅ネームプレート (100)
¥ 8632
タカショー(Takasho) 木製スリムストッカー 約幅88cm×奥行33cm×高さ50cm WGS-01
¥ 8632
落札価格8635円
4 入札履歴
終了
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